Инспекция по охране объектов культурного наследия создана в Приморье
Новый орган исполнительной власти – Инспекция по охране объектов культурного наследия Приморья – начал работу в Приморском крае.
Ранее за государственную охрану и сохранение объектов культурного наследия регионального и федерального значения отвечал департамент культуры Приморья. Теперь здесь упразднены два отдела, и их сотрудники переведены в новое ведомство.
«Теперь работу в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия – памятников истории и культуры – народов России на территории Приморского края ведет Инспекция», – сообщили в департаменте.
В настоящее время обязанности руководителя Инспекции по охране объектов культурного наследия исполняет Владимир Осецкий.
Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]
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