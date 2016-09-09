В Приморье продолжают выплаты многодетным семьям, пострадавшим от тайфуна «Лайонрок»

75 многодетных семей Приморья уже получили материальную поддержку из средств, поступивших на благотворительный счет, открытый для сбора помощи пострадавшим от тайфуна «Лайонрок». Это семьи полностью или частично потерявшие имущество во время стихийного бедствия.

Как информируют в департаменте труда и социального развития Приморского края, возможность компенсировать ущерб предоставляется многодетным семьям, состоящим на учете в органах соцзащиты. Дополнительная финансовая помощь может расходоваться на приобретение товаров первой необходимости.

К таким относятся шкафы для одежды или посуды, мебель для спален и кухонь, холодильник, газовая или электрическая плита, стиральная машина, микроволновая печь, электрический чайник, радиатор отопления, электроводонагреватель, пылесос, телевизор, насос для подачи воды в случае отсутствия централизованного водоснабжения

Для получения компенсации необходимо представить в территориальные отделы соцзащиты или многофункциональные центры заявление и документы, в том числе подтверждающие приобретение имущества первой необходимости после даты объявления ЧС в муниципальном образовании.

«Это могут быть счета, счета-фактуры, кассовые, товарные чеки либо иные документы, подтверждающие оплату», – поясняют в ведомстве.

Отметим, что во время ликвидации последствий тайфуна в помощь приморцам из разных регионов России поступило более 10 миллионов рублей. По решению Губернатора Владимира Миклушевского направят на поддержку многодетных семей. Размер выплаты – до 30 тысяч рублей.

По словам директора департамента Лилии Лаврентьевой выплата компенсаций продолжается.

«Уже в этом году более десяти семей подали заявления на эту выплату. Всего по нашим расчетам, на компенсации могут расчитывать около 100 семей, имеющих статус многодетных и стоящих на учёте в органах соцзащиты», – уточняет она.

Напомним, в результате стихии, обрушившейся на Приморье в конце августа за несколько дней выпала трехмесячная норма осадков. Оказались подтопленными 170 населенных пунктов в 27 из 34 муниципальных образованиях края.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]