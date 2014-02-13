Почти 250 земских докторов работают в Приморье

За годы работы программы «Земский доктор» в сельские лечебные учреждения трудоустроились почти 250 врачей. Об этом губернатор Приморья Владимир Миклушевский заявил в ходе встречи с учащимися Тихоокеанского государственного медицинского университета накануне Дня студента, 24 января.

Многие из участников встречи – «целевики», которые по окончанию вуза уедут работать в родные села и поселки. На сегодняшний день целевой набор в Тихоокеанский государственный медицинский университет составляет почти 65% от общего количества бюджетных мест, отметил ректор Валентин Шуматов. Ежегодно университет выпускает до 70 «целевиков» для приморских медучреждений, за последние пять лет их количество превысило 300 человек.

Губернатор Приморья подчеркнул, это достаточно высокий показатель для вуза, целевой набор способствует решению одной из важнейших задач – снижению дефицита высококвалифицированных медицинских кадров в сельских лечебных учреждениях.

«Решению этой задачи служит и программа “Земский доктор”, ее участники получают единовременную выплату в размер одного миллиона рублей. В прошлом году программа расширила рамки, увеличив возрастной ценз участников до 50 лет, также в программу были включены поселки городского типа. В прошлом году районные поликлиники пополнили 63 врача, 21 из них – молодые специалисты, выпускники вузов. Всего за пять лет реализации программы в сельские медучреждения трудоустроились 243 врача наиболее востребованных в сельской местности специальностей. Мы серьезно рассчитываем на эту программу», – подчеркнул Владимир Миклушевский.

Специалисты пополнили штат центральных районных больниц в Надеждинском, Михайловском, Черниговском и Ханкайском районах, Спасске и Партизанске. Из краевого бюджета на софинансирование программы было направлено почти 100 миллионов рублей.

Кроме того, в 20 муниципалитетах края медицинским работникам предоставляется служебное жилье, добавил губернатор Приморья. Это Арсеньев, Артем, Владивосток, Дальнереченск, Лесозаводск, Находка, Спасск-Дальний и Уссурийск, а также Анучинский, Кавалеровский, Лазовский, Октябрьский, Пожарский, Пограничний, Спасский, Тернейский, Ханкайский, Хорольский, Черниговский и Чугуевский районы края.

Для повышения доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности в Приморье реализуется еще ряд проектов, подчеркнул глава региона.

«За последние несколько лет мы построили в крае 183 фельдшерско-акушерских пункта, закупили для них санитарные машины. Ремонтируем районные больницы, обновляем оборудование. Настоящим прорывом стал проект автопоезд “Забота”, в прошлом году весь край объездили уже два состава: детский и взрослый. Важным считаю развитие санитарной авиации», – заявил губернатор.

Поздравляя ребят с праздником, Владимир Миклушевский отметил, именно за ними – будущее современной медицины.

«Сегодня здравоохранение – одна из самых высокотехнологичных сфер, современные методики и технологии должны активно внедряться и в процесс обучения, и Тихоокеанский медицинский университет в полной мере соответствует этому тренду. именно вашему поколению, предстоит внедрять передовые технологии и совершить очередной прорыв в здравоохранении, и я верю, что у вас это получится», – подчеркнул губернатор края.

Отметим, одно из ключевых направлений развития системы здравоохранения сегодня – внедрение современных информационных технологий, в первую очередь развитие телемедицины, акцентировал Губернатор.

«Эта задача поставлена Президентом страны Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию. В Приморье уже почти 90% медицинских учреждений используют или находятся в процессе внедрения информационных технологий. Это помогает решить проблему нехватки высококвалифицированных кадров в отдаленных населенных пунктах и повысить качество услуг. Мы будем усиливать работу в этом направлении», – заявил Владимир Миклушевский.

Отметим, в лучшем медицинском вузе на Дальнем Востоке России, сегодня готовят специалистов, которые смогут работать на сложном оборудовании. Центр ТГМУ – один из лучших в стране, здесь есть тренажеры мануальных навыков, инструментальных методов диагностики, эндоскопических оперативных вмешательств, родовспоможения, аудио и видео тренажеры патологических состояний, учебные компьютерные 3D-технологии. Их использование способствует максимальной адаптации будущих специалистов к современным условиям работы в системе здравоохранения. Также студенты принимают активное участие в сеансах телемедицины.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]