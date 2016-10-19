Приморские спасатели вновь отправятся в посёлок Светлая

Группа спасателей Приморской поисково-спасательной службы снова отравилась в Тернейский район сегодня, 25 января.

Как сообщили в администрации Приморского края, спасатели продолжат работы по оказанию помощи местному населению и коммунальным службам посёлка Светлая в восстановлении инфраструктуры после тайфуна «Лайонрок».

По словам директора краевого учреждения по делам ГО и ЧС Юрия Журавель, спасатели помогут в установке оборудования интернет-связи в местной школе для проведения онлайн уроков, установят глубинный насос для подачи воды из расконсервированной скважины посёлка, где в предыдущие командировки спасатели установили бревенчатый сруб.

«Но основной работой, которой займутся спасатели, это помощь тяжёлой технике в расчистке русла реки Светлая. Работы на ней уже начались, и спасатели будут заниматься разборкой завалов и наносов, а также планировочными работами», – сообщил он.

Накануне на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям вице-губернатор региона Евгений Вишняков дал поручение местной администрации подготовить фронт работы для спасательного подразделения.

Кроме этого, спасатели проведут занятия по безопасности для детей, расскажут им о том, как не потеряться в лесу, правилах поведения в экстремальных ситуациях и при пожарах. Также спасатели помогут местному населению в заготовке и перевозке топлива. Только за минувшую неделю в посёлок завезено и распределено еще 100 кубометров дров.

Напомним, в ходе последней поездки в посёлок Светлая Тернейского района губернатор Приморья Владимир Миклушевский остался недоволен ходом восстановительных работ в населённом пункте после ЧС. Губернатор отметил целый ряд недоработок. Отдельно глава региона остановился на вопросе вывоза мусора с территорий и обеспечении дровами местного населения, для этого в Светлую направлялись подразделения краевых спасателей.

Спасатели Приморской поисково-спасательной службы по поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского несколько раз выезжали в посёлок для налаживания инфраструктуры населённого пункта. Только в ходе последней командировки в декабре 2016 года спасателями разобрано более 20 разрушенных тайфуном деревянных сооружений и завалов с территории посёлка вывезено 166 самосвалов мусора, восстановлена работа пункта длительного пребывания.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]