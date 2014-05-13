Новый председатель Контрольно–счетной палаты избран в Приморье

Новым главой Контрольно-счетной палаты Приморского края избран Игорь Ватулин. Голосование состоялось сегодня, 25 января, на очередном заседании Законодательного Собрания края. Участие в мероприятии принял губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

По словам парламентариев, кандидатуры на вакантную должность могли предложить все депутаты краевого парламента, однако Игорь Ватулин стал единственным кандидатом, выдвинутым депутатским корпусом.

Как отметил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, Игорь Игоревич долгое время работал директором департамента государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля.

«За годы службы Игорь Ватулин зарекомендовал себя в качестве эффективного и ответственного специалиста. Перед ним стояла не простая задача – контролировать исполнение краевых госпрограмм и делать это объективно и бескомпромиссно», – отметил глава региона.

Владимир Миклушевский также поблагодарил за работу предыдущего руководителя Контрольно-счетной палаты Приморья Дмитрия Виноградова.

«Контрольно-счетна палата – важный институт, который серьезно влияет на деятельность краевой Администрации. Именно от эффективного использования бюджетных средств зависит качество нашей работы. Благодарю Дмитрия Виноградова за плодотворную и слаженную работу по контролю за исполнением всех краевых государственных программ», – подчеркнул глава региона.

Отметим, кандидатуру Игоря Ватулина поддержали многие депутаты краевого парламента. Так, например, по словам Александра Лось, кандидат на должность соответствует всем необходимым требованиям, имеет колоссальный опыт работы и свою собственную позицию по многим вопросам.

«Я не понаслышке знаю, насколько серьезно и ответственно Игорь Ватулин относится к своим обязанностям. Деятельность его департамента и Контрольно-счетной палаты во многом схожи. Уверен, что в новой должности он добьется больших успехов», – сообщил депутат.

Парламентарий Игорь Чемерис отметил, что неоднократно беседовал с кандидатом о состоянии исполнения госпрограмм, необходимости их корректировки и другим рабочим вопросам.

«Во многом наши взгляды схожи. Игорь Ватулин открыт для диалога и с органами исполнительно власти, и с депутатским корпусом. Это важно, особенно на его ново должности», – подчеркнул он.

Большинством голосов депутатов Законодательного Собрания кандидатура Игоря Ватулина утверждена на должность председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]