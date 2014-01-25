Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:32
  0

Народными гуляньями отмечают День студента во Владивостоке

Народными гуляньями отмечают День студента во Владивостоке

Фото: newsvl.ru

Сегодня, 25 января, во Владивостоке на кампусе ДВФУ отмечают День студента. В эти минуты на открытой площадке возле моря собрались десятки учащихся и преподавателей. Также к ним присоединились курсанты Дальневосточной пожарно-спасательной академии.

В этом году студенческий актив предложил руководству вуза отметить 25 января в стиле народных гуляний. Поэтому для празднования был приглашен фольклорный ансамбль «Криница». Музыкальный коллектив в начале праздника спел песню «Снег-снежок», а затем студентов с праздником поздравил проректор по учебной и воспитательной работе ДВФУ. 

«Этот праздник вошел в официальный календарь вуза в 2013 году, но День студента и Татьянин день всегда так или иначе отмечались в университетах, – заметил проректор по учебной и воспитательной работе ДВФУ Андрей Шушин. – Я поздравляю студентов, преподавателей, бывших студентов, хотя бывших не бывает. С погодой нам сегодня очень повезло!»

С погодой главному студенческому празднику и правда повезло – легкий морозец и почти полный штиль даже у самого моря. Вместе с песнями, танцами и конкурсами гуляющим было даже жарко.

Праздновать студенты намерены до вечера: впереди еще много развлечений и различных викторин.

Комментировать

Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря