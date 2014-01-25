Народными гуляньями отмечают День студента во Владивостоке
Сегодня, 25 января, во Владивостоке на кампусе ДВФУ отмечают День студента. В эти минуты на открытой площадке возле моря собрались десятки учащихся и преподавателей. Также к ним присоединились курсанты Дальневосточной пожарно-спасательной академии.
В этом году студенческий актив предложил руководству вуза отметить 25 января в стиле народных гуляний. Поэтому для празднования был приглашен фольклорный ансамбль «Криница». Музыкальный коллектив в начале праздника спел песню «Снег-снежок», а затем студентов с праздником поздравил проректор по учебной и воспитательной работе ДВФУ.
«Этот праздник вошел в официальный календарь вуза в 2013 году, но День студента и Татьянин день всегда так или иначе отмечались в университетах, – заметил проректор по учебной и воспитательной работе ДВФУ Андрей Шушин. – Я поздравляю студентов, преподавателей, бывших студентов, хотя бывших не бывает. С погодой нам сегодня очень повезло!»
С погодой главному студенческому празднику и правда повезло – легкий морозец и почти полный штиль даже у самого моря. Вместе с песнями, танцами и конкурсами гуляющим было даже жарко.
Праздновать студенты намерены до вечера: впереди еще много развлечений и различных викторин.
Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]
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