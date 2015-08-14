Сразу два автопоезда «Забота» отправятся в поселок Светлогорье 1 февраля
Два состава медицинского автопоезда «Забота», детский и взрослый, отправятся в посёлок Светлогорье 1 февраля. Такое поручение дал губернатор Приморья Владимир Миклушевский.
С просьбой направить к ним мини-поликлиники на колесах обратились к главе региона местные жители в ходе рабочей поездки губернатора в Светлогорье на прошлой неделе, 18 января. Владимир Миклушевский дал поручение направить в поселок автопоезд «Забота», для того чтобы провести осмотр населения.
Предварительный график работы автопоезда был скорректирован, в первую очередь он отправится в Пожарский район Приморья, и уже 1 февраля два состава, взрослый и детский, начнут прием в этом населенном пункте, сообщил руководитель краевого департамента здравоохранения Андрей Кузьмин.
Как сообщили в администрации края, социальный проект автопоезд «Забота» создан в 2015 году по инициативе губернатора Приморья Владимира Миклушевского для повышения доступности и качества оказания медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов края. В прошлом году в крае работали два состава – детский и взрослый. Благодаря им почти 70 тысяч приморцев, из которых более 20 тысяч – дети, получили консультации врачей, не выезжая за пределы своего района. Всю медицинскую помощь жители получают совершенно бесплатно в рамках полиса ОМС.
Губернатор края также подчеркнул, в планах – расширить перечень медицинских услуг автопоезда «Забота», так, с этого года в его состав войдет специалист-онколог.
Мобильные диагностические комплексы оснащены необходимыми системами жизнеобеспечения и соответствующим медицинским оборудованием, которые могут применяться в любых климатических и географических условиях. Они укомплектованы оборудованием для функциональной и лабораторной диагностики, офтальмологических и оториноларингологических исследований, рабочим местом врача акушера-гинеколога, стоматолога и других.
Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]
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