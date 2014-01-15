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Во Владивостоке пройдёт памятный митинг в честь Дня снятия блокады Ленинграда

Во Владивостоке пройдёт памятный митинг в честь Дня снятия блокады Ленинграда

Завтра, 27 января, у Стены памяти мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» во Владивостоке состоится памятный митинг, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда. Принять участие в нём приглашаются все желающие жители и гости Владивостока.

Почтить память погибших и отдать дань уважения пережившим блокаду соберутся ветераны, почётные граждане и общественность.

Завершится памятный митинг возложением цветов и венков к Стене памяти.

Начало в 12 часов.

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Источник: Администрация г.Владивостока

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