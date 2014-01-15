Во Владивостоке пройдёт памятный митинг в честь Дня снятия блокады Ленинграда
Завтра, 27 января, у Стены памяти мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» во Владивостоке состоится памятный митинг, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда. Принять участие в нём приглашаются все желающие жители и гости Владивостока.
Почтить память погибших и отдать дань уважения пережившим блокаду соберутся ветераны, почётные граждане и общественность.
Завершится памятный митинг возложением цветов и венков к Стене памяти.
Начало в 12 часов.
Источник: Администрация г.Владивостока
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