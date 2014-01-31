В МФЦ Приморья ежедневно помогают приморцам получить дальневосточные гектары

Вице-губернатор Приморья Алексей Сухов проверил, как в приморских МФЦ предоставляется услуга по оформлению дальневосточного гектара. Заместитель главы региона посетил крупнейший многофункциональный центр «Мои документы» Владивостока.

Алексей Сухов осмотрел зал приема граждан и рабочие места, оборудованные компьютерами с высокоскоростным интернетом. В холле ожидания во всех МФЦ края сейчас транслируется видео ролик о получении гектара, для того, чтобы как можно больше людей узнали о федеральной программе.

Как доложил директор многофункционального центра Игорь Школьный, все сотрудники прошли необходимое обучение по работе с системой.

«К каждому посетителю избирается индивидуальный подход, в зависимости от его навыков работы с компьютером. Пользователям, не имеющим личного кабинета на Госуслугах, мы также помогает его зарегистрировать», – сообщил он.

Глава учреждения добавил, что люди по вопросу получения дальневостоного гектара обращаются практически ежедневно. Специально для них на каждом оборудованном рабочем месте находится подробная инструкция по работе с веб-ресурсом в распечатанном виде.

Игорь Школьный сообщил, что в прошлом году заявки на дальневосточный гектар здесь подали 134 человека, в этом году – уже 12. Всего же по краю через многофункциональные центры подано более тысячи заявок.

Алексей Сухов поинтересовался, есть ли сбои в работе по оказанию услуги.

По словам Игоря Школьного, сотрудники справляются со всем объемом работы и готовы ответить на любой вопрос по дальневосточному гектару.

«Единственное, что может повлиять на качество услуги – работа самой системы», – отметил он.

Как отметил вице-губернатор, по поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского приморские многофункциональные центры одни из первых в России заключили соглашение с Россреестром в преддверии реализации третьего этапа закона, когда землю может получить любой россиянин.

«С 1 февраля любой житель России сможет обратиться в приморские МФЦ за гектаром. Сделать это можно будет и в многофункциональных центрах других регионов, так как большинство из них уже заключили аналогичные соглашение. Таким образом, процедура получения земельного участка в Приморье будет упрощена», – подчеркнул Алексей Сухов.

Отметим, накануне губернатор Приморья заявил, что услуга по приему заявлений на дальневосточный гектар должна оказываться наравне со всеми госуслугами, переведенными в электронный вид.

«Все МФЦ должны стать одним из ответственных учреждений, чтобы к ним мог обратиться любой житель края. Впереди нас ждет сложный третий этап реализации программы, когда заявления начнут поступать со всей России. Необходимо оказывать помощь людям в том виде, в котором из удобно», – заявил губернатор.

Напомним, закон о гектаре вступил в силу 1 июня 2016 года и на первом этапе дал право только жителям Дальнего Востока выбрать участок в пилотном муниципальном образовании своего субъекта, приморцам – в Ханкайском районе. Реализация второго этапа началась 1 октября 2016 года: жители края смогли получать земельные участки на всей территории Приморья. С 1 февраля 2017 года стартует третий этап реализации федерального закона о дальневосточном гектаре: теперь получить земельные участки на Дальнем Востоке смогут все граждане Российской Федерации, независимо от места жительства.

Подать заявление на участие можно в управления землями и имуществом муниципальных образований в бумажном виде или в онлайн-режиме на портале НаДальнийВосток.РФ.

На сегодняшний день всего по Приморью подано более девяти тысяч заявок от жителей края, более двух тысяч из них уже отобраны. Еще часть находится в стадии рассмотрения.

Владимир Миклушевский также поставил задачу максимально снизить количество отказов на получение дальневосточного гектара в Приморье. По поручению Губернатора в регионе организована работа по оказанию всесторонней помощи гражданам в оформлении заявок на землю. Так, за три месяца – с ноября 2016 по январь 2017 года – процент отказов по заявкам на получение дальневосточного гектара в Приморье снизился с 46% до 16%.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]