Во Владивостокском цирке завершили внутреннюю отделку помещений

Строители завершили черновую отделку помещений Владивостокского цирка. Бетоном покрыли более 30 тысяч квадратных метров.

Новые стены во Владивостокском цирке «набирают прочность». Основной объем черновых отделочных работ был выполнен в новогодние праздники, строители трудились уже с 3 января. Прочным бетоном покрыты более 30 тысяч квадратных метров. К чистовой отделке подрядчик планирует приступить весной, в начале марта, сообщил представитель подрядной организации Андрей Ходнев.

Штатная температура в здании – 12-14 градусов, проводить внутренние работы в зимнее время позволил запуск новой системы отопления. Сейчас внутренние инженерные сети трубопровода заполняются водой, параллельно идет установка вентиляционного оборудования, но основные работы ведутся под куполом цирка.

«Мы зачистили металлические конструкции, затем обезжирили и покрываем специальной огнеупорной грунтовкой. Она способна держать высокую температуру до 45 минут, этого времени достаточно для эвакуации в случае внештатных ситуаций. Выполнили уже половину общего объема работ по куполу, также заменим здесь деревянные настилы», – добавил Андрей Ходнев.

Как отметил заместитель директора Приморкрайстроя Олег Гладков, прежде чем приступить к капитальному ремонту здания, было проведено тщательное, детальное обследование всех несущих конструкций.

«Техническая документация прошла экспертизу, по итогам обследования специалисты указали, какие элементы нуждаются в особом внимании. В первую очередь это сердце цирка – манеж, который был залит практически заново и дополнен промежуточной плитой. Элементы купола цирка оказались в хорошем состоянии, некоторые участки мы усилили дополнительными металлическими конструкциями. После такого ремонта он простоит еще сто лет», – сообщил Олег Гладков.

В закупольном пространстве цирка во время представлений обычно находятся около 15 человек, которые «делают магию»: волшебные шоу и акробатические трюки, заставляющие зрителей ахать от удивления и восторга. После окончания ремонтных работ на куполе установят дополнительные закладные элементы, которые позволят проводить во Владивостоке самые современные шоу.

Напомним, за минувший год Владивостокский цирк обновил фасад и радует приморцев новым обликом. Строители уложили 5842 квадратных метра новой кровли, более двух тысяч квадратов витражей, почти восемь тысяч квадратов керамогранита на фасаде, 114 новых оконных блоков, более семи тысяч метров новых труб, залили более четырех тысяч черновых полов, установили почти 300 тонн арматуры и металлических конструкций, запустили новый индивидуальный тепловой пункт. В зрительном зале установили ярусы металлических конструкций, на которые будут крепиться две тысячи новых кресел. Основные работы теперь кипят внутри, завершить капитальный ремонт цирка планируется к концу этого года.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]