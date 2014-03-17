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В Амурском и Уссурийском заливах произошел взлом льда

В Амурском и Уссурийском заливах произошел взлом льда

По информации государственного краевого учреждения Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС, днём 27 января усилится  северо-западный ветер, при котором станет возможным вынос льда в открытую часть залива Петра Великого.

Любителям подледной рыбалки, а также всем жителям и гостям города рекомендовано в данный период не выходить на лёд. Выезд автомашин на лёд категорически запрещен, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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