В Амурском и Уссурийском заливах произошел взлом льда
По информации государственного краевого учреждения Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС, днём 27 января усилится северо-западный ветер, при котором станет возможным вынос льда в открытую часть залива Петра Великого.
Любителям подледной рыбалки, а также всем жителям и гостям города рекомендовано в данный период не выходить на лёд. Выезд автомашин на лёд категорически запрещен, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
26.01.2017 Рыбаки, оказавшиеся в опасной ситуации в бухте Федорова, выведены на берег
-
26.01.2017 В Амурском и Уссурийском заливах ожидаются взлом и подвижки льда
-
26.01.2017 Власти Владивостока предупреждают рыбаков: 26 и 27 января выход на лед опасен для жизни
-
11.02.2016 Выход на лед акватории Амурского и Уссурийского заливов опасен для жизни
-
20.02.2015 Экстренное предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
-
17.03.2014 В понедельник вечером в Амурском и Уссурийском заливах ожидается взлом льда — МЧС
Добавить комментарий