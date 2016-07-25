Санавиацией Приморья в январе в больницы доставлено 18 тяжелобольных пациентов

18 тяжелобольных пациентов оперативно доставлены силами санитарной авиации в январе из районов Приморья в ведущие учреждения края.

Как сообщил на еженедельном совещании у вице-губернатора Павла Серебрякова директор департамента здравоохранения Андрей Кузьмин, общий налет часов винтокрылых «скорых» в январе составил почти 50 часов.

«С начала января силами санавиации в больницы Приморья доставлены 18 пациентов, из которых четверо – это дети до 18 лет», – сообщил он.

Андрей Кузьмин подчеркнул, что все праздничные дни нового года не были выходными ни для медиков, ни для пилотов санавиации.

«Все первые дни нового года – с 1 по 4 января – требовалась помощь воздушного сантранспорта. За эти дни вертолеты с красным крестом на борту поднимались в небо пять раз. Задействованы были оба борта – северный и южный», – сообщил он.

Самым юным пациентом стал 2-месячный малыш из Находки, а самым возрастным – 75-летний пациент, которого оперативно доставили из поселка Светлая Тернейского района в Дальнегорскую городскую больницу.

В январе чаще других лечебных учреждений края пациентов, доставляемых санавиацией, принимали Региональный сосудистый центр при краевой клинической больнице №1 Из 18 пациентов в ККБ №1 доставлены сразу девять пациентов. На втором месте – Владивостокская клиническая больница №2, более известная, как «тысячекоечная».

Напомним, санитарная авиация работает в Приморье с 4 февраля 2016 года. Два санитарных вертолета марки EurocopterAS-350B3e приобретены администрацией края в рамках государственной программы «Развитие транспортного комплекса». Глава региона убежден в необходимости соблюдения правила «золотого часа», «когда для сохранения жизни важна каждая секунда – помощь должна быть предоставлена максимально оперативно». Один санитарный вертолет базируется в Кавалерово, второй – во Владивостоке.

Характеристики воздушных судов прекрасно подходят для работы на территории Приморья. Они способны подниматься на высоту до семи тысяч метров, развивать скорость более 240 километров в час, к тому же на одной заправке могут пролететь с одного конца края на другой. Одно из главных преимуществ этих вертолетов – «лыжные» шасси, позволяющие сесть практически на любую площадку.

Губернатор края Владимир Миклушевский неоднократно подчеркивал, что задача по снижению смертности в Приморье является одной из самых приоритетных.

Отметим, в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что уже со следующего года программа развития санитарной авиации охватит 34 региона страны. На эти цели субъекты получат средства из федерального бюджета.

Глава государства особое внимание в своем выступлении уделил вопросам здравоохранения. Владимир Путин отметил, что с учетом географии огромных, труднодоступных территорий России нужна и хорошо оснащенная служба санитарной авиации, подчеркнул Президент.

«Прежде всего это Сибирь, север, Дальний Восток. На эти цели, депутаты знают об этом, это была в том числе и ваша инициатива, в 2017 году на покупку авиационных услуг в рамках проекта развития санитарной авиации будет предусмотрено 3,3 миллиарда рублей», – сообщил глава государства.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]