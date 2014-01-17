Почти 500 тысяч квадратных метров жилья введены в строй в Приморье в 2016 году

В прошлом году в Приморье введены в строй почти 500 тысяч квадратных метров нового жилья. 40% из их – индивидуальные постройки.

Как сообщили в краевом департаменте градостроительства, по итогам 2016 года в Приморье введено в строй почти 500 тысяч квадратных метров нового жилья, что составляет 97,3% по отношению к показателям 2015 года. Объем жилья, вводимого индивидуальными застройщиками, составил почти 200 тысяч квадратных метров, это 40 % от общего показателя, добавили в ведомстве.

Ожидается, что по итогам этого года объем введенных в строй квадратов будет не меньше: ежегодно в крае возводят новые дома по программе переселения из аварийного жилья, вводят в строй долгострои, и 2017 год не станет исключением. Кроме того, в этом году в стране завершается реализация программы «Жилье для российской семьи», до конца года должны быть введены в эксплуатацию новые дома в «Снеговой Пади» и на «Зеленом углу» во Владивостоке, в поселке Трудовое и уссурийском микрорайоне «Радужном».

Рост индивидуального жилищного строительства прогнозируется в том числе в связи с реализацией федерального закона о дальневосточном гектаре. С 1 февраля получить бесплатный земельный участок в Приморье сможет любой желающий житель России. Все участники программы могут выбрать дом своей мечты и получить консультацию специалистов на выставке малоэтажного строительства, действующей во Владивостоке, отметили в департаменте.

«Выставочная площадка, расположенная по улице Катерной, 13, демонстрирует современные технологии малоэтажного строительства в натуральную величину. Это семь образцов каркасно-монолитного, деревянного и других типов домостроения с использованием качественных энергоэффективных материалов в доступном ценовом сегменте: стоимость представленных образцов не превышает 35-40 тысяч рублей за квадратный метр под ключ», – отметили в ведомстве.

Приморцы проявляют большой интерес к этой выставке, за время работы ее посетили уже десятки тысяч человек. Здесь можно не только получить исчерпывающую информацию о том, как построить дом, но и предварительные сметные расчеты, эскизы фасадов и планировочных решений, добавили специалисты департамента градостроительства.

Отметим, выставка малоэтажного строительства построена, для того чтобы сделать его массовым и доступным, по поручению губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Такой проект реализован впервые не только в Приморье, но и на Дальнем Востоке России.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]