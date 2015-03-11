Почти 60 миллионов рублей направлено в январе на приобретение льготных лекарств в Приморье
Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан в Приморском крае идет в штатном режиме.
Как сообщила заместитель директора департамента здравоохранения, с начала года на приобретение бесплатных лекарств для льготников направлено 57,7 миллионов рублей.
«Департаментом здравоохранения в конце 2016 года были проведены необходимые мероприятия по закупке лекарственных средств для льготных категорий граждан. Уже обслужено более 19 тысяч льготных рецептов», – сообщила Екатерина Елисеева.
Отметим, что по-прежнему самыми дорогостоящими препаратами обеспечиваются жители края по программе «7 ВЗН – высокозатратных нозологий» – средняя стоимость препарата составляет 80-100 тысяч рублей.
«Сегодня в Приморье проживает 1479 человек, из которых 43 ребенка, страдающих редкими орфанными заболеваниями. Все они обеспечены необходимыми жизненно важными препаратами», – рассказали в департаменте здравоохранения.
Отметим, что в Приморском крае в региональном реестре числится более 49 тысяч льготников, еще почти 34 тысячи приморцев входят в федеральный регистр льготников.
Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]
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