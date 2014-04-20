Каждое шестое ДТП в Приморье происходит из-за выезда на полосу встречного движения

В 2016 году на территории Приморского края зарегистрировано 3007 дорожно-транспортных происшествий, в которых 243 человека погибли и 3814 получили ранения. При этом каждая шестая авария произошла из-за выезда на полосу встречного движения, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

По данным департамента по координации правоохранительной деятельности Приморского края, в ушедшем году выезд на полосу встречного движения спровоцировал почти 200 ДТП, в результате которых 32 человека погибли и более 350 получили травмы различной степени тяжести.

Наибольшее число ДТП, произошедших в результате указанного нарушения, зарегистрировано во Владивостоке (38) и Уссурийске (23), а также в Партизанском (15), Чугуевском (11), Шкотовском (11) районах и в Находке (10).

«Как показывает анализ происшествий, в большинстве случаев выезду на полосу встречного движения предшествует превышение безопасного скоростного режима и потеря управления транспортным средством, то есть осознанное нарушение водителем правил дорожного движения», – прокомментировали в департаменте.

Специалисты напомнили, за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления действующим законодательством предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

В 2016 году к административной ответственности за данный вид нарушения сотрудниками Госавтоинспекции Приморского края привлечено 5693 водителя.

Отметим, в Приморье реализуется ряд мер, направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий. Среди самых эффективных мероприятий – установка фоторадаров и камер видеонаблюдения.

«Сегодня в крае действует 51 радарный комплекс “Кордон” и “Крис-С”, на территории Владивостока установлены более 550 камер профилактического видеонаблюдения. Помимо этого, безопасность дорожного движения контролируется с помощью рубежей контроля скоростного режима. Таких систем в пределах Владивостокской агломерации – 65. Это дисциплинирует водителей и, как следствие, снижает количество ДТП», – отметили в ведомстве.

Мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения включены в краевую госпрограмму «Безопасный край» на 2015-2020 годы, разработанную по поручению губернатора Владимира Миклушевского.

Главные задачи программы – сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, повышение качества оказания первой помощи пострадавшим в результате ДТП, повышение ответственности всех участников дорожного движения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]