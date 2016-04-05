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Продажей многофункционального гостиничного комплекса на мысе Бурный во Владивостоке теперь будет заниматься Российский аукционный дом

Продажей многофункционального гостиничного комплекса на мысе Бурный во Владивостоке теперь будет заниматься Российский аукционный дом

Фото: Администрация Приморского края

«Наш дом – Приморье» заключил договор с Российским аукционным домом, который будет профессионально заниматься продажей недостроенной гостиницы на мысе Бурный во Владивостоке. Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, будет проведена новая независимая оценка стоимости объекта незавершенного строительства, а затем проведен аукцион, на этот раз очный – классические торги.

В Инвестиционном агентстве Приморского края отметили, что инвесторы проявляют большой интерес к объекту, с ним предметно ознакомились 25 компаний, есть несколько инвесторов, которые всерьез заинтересованы в приобретении гостиничного комплекса делового типа в центре Владивостока.

Справочно: Акционерное общество «Российский аукционный дом» — это первая аукционная площадка, созданная для продажи государственного и частного имущества по всей территории России распоряжением Правительства Российской Федерации в 2009 году.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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