Продажей многофункционального гостиничного комплекса на мысе Бурный во Владивостоке теперь будет заниматься Российский аукционный дом
«Наш дом – Приморье» заключил договор с Российским аукционным домом, который будет профессионально заниматься продажей недостроенной гостиницы на мысе Бурный во Владивостоке. Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, будет проведена новая независимая оценка стоимости объекта незавершенного строительства, а затем проведен аукцион, на этот раз очный – классические торги.
В Инвестиционном агентстве Приморского края отметили, что инвесторы проявляют большой интерес к объекту, с ним предметно ознакомились 25 компаний, есть несколько инвесторов, которые всерьез заинтересованы в приобретении гостиничного комплекса делового типа в центре Владивостока.
Справочно: Акционерное общество «Российский аукционный дом» — это первая аукционная площадка, созданная для продажи государственного и частного имущества по всей территории России распоряжением Правительства Российской Федерации в 2009 году.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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