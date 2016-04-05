Продажей многофункционального гостиничного комплекса на мысе Бурный во Владивостоке теперь будет заниматься Российский аукционный дом

«Наш дом – Приморье» заключил договор с Российским аукционным домом, который будет профессионально заниматься продажей недостроенной гостиницы на мысе Бурный во Владивостоке. Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, будет проведена новая независимая оценка стоимости объекта незавершенного строительства, а затем проведен аукцион, на этот раз очный – классические торги.

В Инвестиционном агентстве Приморского края отметили, что инвесторы проявляют большой интерес к объекту, с ним предметно ознакомились 25 компаний, есть несколько инвесторов, которые всерьез заинтересованы в приобретении гостиничного комплекса делового типа в центре Владивостока.

Справочно: Акционерное общество «Российский аукционный дом» — это первая аукционная площадка, созданная для продажи государственного и частного имущества по всей территории России распоряжением Правительства Российской Федерации в 2009 году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]