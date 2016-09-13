Пучков в Приморье оценил ход восстановительных работ в пострадавших от наводнения поселках

Глава МЧС России Владимир Пучков дал оценку ходу работ по ликвидации последствий паводка, произошедшего в Приморском крае осенью 2016 года. В рамках рабочей поездки он на вертолете прибыл в Чугуевский район.

Глава МЧС России сообщил, что оценочные комиссии на местах продолжат работу до сентября 2017 года. "Многие дома ушли в зиму с высокой степенью сырости, мы продолжим их обследование, как только потеплеет и сойдет снег", - сказал министр. По словам Пучкова, в регионе продолжат восстанавливать разрушенную инфраструкту - дороги, мосты. "Как только сойдет снег, восстановительные районы мы продолжим", - сказал он.

С главой муниципального образования Анатолием Баскаковым министр обсудил проблемные вопросы, которые возникают при оформлении документов и оказании помощи населению в восстановлении жилья и при выплатах компенсаций. Жители поселка Чугуевка в зале администрации высказали министру и спасателям МЧС России слова благодарности за оказанную помощь по восстановлению домов и инфраструктуры. "Я хочу сказать вам огромное спасибо за работу спасателей в зоне ЧС. Мы очень вам благодарны и поражены терпению и выдержке, которую проявляли спасатели в общении в местными жителями", - сказала одна из жительниц села.

Пучков высоко оценил труд людей, которые активно участвовали в ликвидации последствий паводка, помогали односельчанам, проявили мужество и стойкость в борьбе со стихией. Он поблагодарил жителей Чугуевского района за мужество и проявленную стойкость. "Всем вам было не просто, я вам говорю спасибо за совместную работу, потому что слова благодарности в адрес спасателей, которые звучали в адрес МЧС - это слова благодарности в адрес и местных жителей", - сказал Пучков.

Наиболее отличившимся в деле спасения людей министр вручил ведомственные награды. Нагрудные знаки МЧС России "Участнику ликвидации последствий ЧС" получили сотрудники пожарных подразделений 30-го отряда противопожарной службы Приморского края по охране Чугуевского муниципального района, а также рядовые жители.

В сентябре 2016 года в результате наводнения, вызванного мощным тайфуном "Лайонрок" Чугуевский район сильно пострадал в результате мощного паводка. В зоне подтопления оказались 27 населенных пунктов, пострадало около 2,5 тысяч жилых домов, в которых проживало более 7 тысяч человек, пострадали 30 социально значимых объектов - школы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты, котельные. В результате разлива рек наблюдались переливы на 7 участках дорог общей протяженностью 8 км, было повреждено 9 автомобильных мостов, практически полностью отсутствовала мобильная связь. В ходе работ по ликвидации последствий наводнения погиб начальник ГУ МЧС России по Приморскому краю Олег Федюра.

Источник: ИТАР-ТАСС [ www.tass.ru ]