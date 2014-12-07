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Вчера, 23:25
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Голодец: нужно уделить внимание росту доходов населения на Дальнем Востоке

Голодец: нужно уделить внимание росту доходов населения на Дальнем Востоке

Нужно уделить особое внимание росту доходов населения на Дальнем Востоке, заявила вице-премьер Ольга Голодец на правительственном часе в Госдуме.

"То, насколько упали доходы на Дальнем Востоке, превзошло среднероссийские показатели. В настоящее время министерство Дальнего Востока внесло в правительство так называемую демографическую концепцию, и позиция всего социального блока, — что в этой программе должны быть четко обозначены пути повышения доходов населения", — сказала Голодец.

Она отметила, что "на Дальнем Востоке растут прибыли, идут инвестиции, а доходы населения падают".

"Это должно быть исправлено", — отметила вице-премьер.

Концепция демографического развития Дальнего Востока была передана на подпись премьер-министру России в январе. Программа содержит в себе конкретный набор мероприятий по стимулированию рождаемости. Это налоговые льготы, пособия при рождении детей, решение жилищных проблем.

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Источник: РИА НОВОСТИ [ www.rian.ru ]

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