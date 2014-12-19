В работе платежной системы Сбербанка произошел сбой

Неполадки возникли утром в понедельник. Клиенты Сбербанка в ряде регионов не могли осуществить переводы и платежи с помощью системы "Сбербанк Онлайн". Некоторые держатели карт жаловались также на проблемы с оплатой в магазинах и выдачей наличных.

"Сейчас обслуживание ведется в обычном режиме", — подчеркнули в Сбербанке.

С аналогичными проблемами клиенты Сбербанка столкнулись в начале июня. Тогда оказались недоступны практически все операции по картам, включая выдачу наличных и онлайн-переводы.