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В работе платежной системы Сбербанка произошел сбой

В работе платежной системы Сбербанка произошел сбой
В работе платежной системы Сбербанка произошел временный сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Неполадки возникли утром в понедельник. Клиенты Сбербанка в ряде регионов не могли осуществить переводы и платежи с помощью системы "Сбербанк Онлайн". Некоторые держатели карт жаловались также на проблемы с оплатой в магазинах и выдачей наличных.

"Сейчас обслуживание ведется в обычном режиме", — подчеркнули в Сбербанке.

С аналогичными проблемами клиенты Сбербанка столкнулись в начале июня. Тогда оказались недоступны практически все операции по картам, включая выдачу наличных и онлайн-переводы.



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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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