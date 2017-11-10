Во Владивостоке водитель внедорожника чудом выжил, упав с высоты(видео)

Случившееся на улице Катерная ДТП в очередной раз доказывает то, что автомобиль - это средство повышенной опасности. А если еще и погода не благоволит поездке, то можно лишиться не только своего транспортного средства, но и здоровья, а может и того хуже.

Но у водителя Тойота Хай люкс Сурф за спиной сидел ангел хранитель. Его внедорожник совершил стремительный полёт с косогора и чудом приземлился на все четыре колеса на крышу чей-то хозяйственной постройки. Судя по всему рулевой сурфа на скользкой трассе не справился с управлением, иномарку занесло, развернуло и выбросило за пределы дорожного полотна. Водитель жив, а вот его автомобиль претерпел значительные изменения.

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Источник: Newsbox24.tv [www.newsbox24.tv]