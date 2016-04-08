Шоу не случилось: зрители раскритиковали выступление ирландских танцоров во Владивостоке (ФОТО)

«Лидеры в мире ирландского танца», «одни из лучших среди ирландских шоу современности», «увидеть их – поверить в чудо!» – зазывали зрителей посетить концерт именитой танцевальной труппы Rhythm of the Dance, которая привезла в приморскую столицу программу Celtic Rhythm. Ощутимо бьющая по карману среднестатистического жителя Владивостока цена – от 1500 до 4000 рублей за билет – сулила поистине стоящее зрелище. Почему же владивостокцы остались недовольны выяснил сайт VL.ru.

Зрители стали подтягиваться в Fesco Hall, где проходил концерт, задолго до его начала. Дабы развлечь толпу и подогреть интерес к кельтской культуре, организаторы приняли опрометчивое решение – на маленьком экране телевизора, установленного в фойе концертного зала, показать прошлые выступления труппы, которые проходили на крупнейших мировых площадках. Вот 30 степистов легко и непринужденно отбивают ритм, ровно и четко, как часовой механизм. А вот – харизматичные музыканты играют джигу, рил и хорнпайп (традиционные ирландские танцы) на национальных инструментах – бойране (бубне), вистле (флейте), ирландской волынке и других.

От двухчасового выступления артистов на приморской сцене ждали если не того же самого, то хотя бы почти того. На деле же концерт больше походил на студенческий капустник, посвященный кельтским традициям, чем на мировое шоу. Были там и джига, и бойран, и, разумеется, степ, но вот чего там точно не было, так это обещанной феерии: собственно, танцев в программу вместилось слишком мало. Оно-то понятно: кейли – так в Ирландии называют все традиционные групповые танцы – требуют много энергии, оттого артистам и приходилось часто отдыхать. Но, может, проблема решилась бы, привези организаторы во Владивосток заявленные в программе 30 степистов, а не 10.

Впрочем, стоит отдать должное артистам: пусть и ненадолго, но разжечь публику им все же удалось. Несколько ярких выступлений ценители ирландских танцев встретили бурными овациями.

После концерта в кулуарах зрители активно обсуждали шоу, мнения о котором разделились. Кто-то остался доволен, других увиденное совсем не удовлетворило. Критике подверглись как сама постановка, так и техника исполнения, и даже костюмы танцоров.

«Их как будто сшили за день до выступления, наспех», – возмущались одни. «У нас такие в кружках самодеятельности шьют», – говорили вторые.

«Это шоу никуда не годится, зря потратила 3000 рублей, – сокрушалась зрительница в фойе. – Несколько лет назад я была на концерте Rhythm of the Dance в другом городе – небо и земля! А здесь – халтура: низкий уровень танцев, которых было слишком мало для двухчасового концерта, песни, которые пели безголосые артисты, музыкантам инструменты не довезли... Я разочарована».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]