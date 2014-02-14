Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) временно приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации и отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Данное решение было принято на заседании исполкома МОК, которое во вторник прошло в штаб-квартире организации в Лозанне. Решение по отстранению ОКР вступает в силу немедленно.

Как сообщается в релизе МОК, выводы комиссии Шмида и по фактической стороне, и по юридическим аспектам подтвердили "систематические нарушения антидопинговых правил и наличие системы в России о сокрытии положительных допинг-проб во время Игр в Сочи на разных административных уровнях". После обсуждения и одобрения выводов комиссии МОК исполком принял окончательные решения в отношении ОКР и российских спортсменов.

Также ОКР должен возместить МОК расходы в размере $15 млн, которые организация потратила на расследования допинговых нарушений российской стороной. МОК считает, что ОКР должен поспособствовать созданию Независимой организации допинг-тестирования, целью которой является построение глобальной и целостной антидопинговой системы. МОК может полностью или частично восстановить ОКР в организации после церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане, если ОКР полностью выполнит условия МОК, указанные в решении.

"Это была беспрецедентная атака на целостность олимпийского движения и спорта, - сказал президент МОК Томас Бах. - Исполком МОК после надлежащей правовой процедуры применил соответствующие санкции для защиты чистых спортсменов. Это должно подвести линию под этим драматическим эпизодом и послужить катализатором для более эффективной антидопинговой системы во главе со Всемирным антидопинговым агентством (WADA)".

"Мне как атлету жаль всех чистых спортсменов из всех стран, которые пострадали от этих манипуляций. Работая с комиссией МОК, мы будем искать возможности, чтобы они смогли восполнить моменты, упущенные на финише или на подиуме", - добавил Бах.

Российское руководство неоднократно опровергало любые обвинения в системном применении допинга в отечественном спорте и ставило под сомнение объективность комиссий МОК.







Источник: ИТАР-ТАСС [ www.tass.ru ]