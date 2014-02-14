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Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде-2018

Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) временно приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации и отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает пресс-служба МОК.
Данное решение было принято на заседании исполкома МОК, которое во вторник прошло в штаб-квартире организации в Лозанне. Решение по отстранению ОКР вступает в силу немедленно.
Как сообщается в релизе МОК, выводы комиссии Шмида и по фактической стороне, и по юридическим аспектам подтвердили "систематические нарушения антидопинговых правил и наличие системы в России о сокрытии положительных допинг-проб во время Игр в Сочи на разных административных уровнях". После обсуждения и одобрения выводов комиссии МОК исполком принял окончательные решения в отношении ОКР и российских спортсменов.

 

Также ОКР должен возместить МОК расходы в размере $15 млн, которые организация потратила на расследования допинговых нарушений российской стороной. МОК считает, что ОКР должен поспособствовать созданию Независимой организации допинг-тестирования, целью которой является построение глобальной и целостной антидопинговой системы. МОК может полностью или частично восстановить ОКР в организации после церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане, если ОКР полностью выполнит условия МОК, указанные в решении.
"Это была беспрецедентная атака на целостность олимпийского движения и спорта, - сказал президент МОК Томас Бах. - Исполком МОК после надлежащей правовой процедуры применил соответствующие санкции для защиты чистых спортсменов. Это должно подвести линию под этим драматическим эпизодом и послужить катализатором для более эффективной антидопинговой системы во главе со Всемирным антидопинговым агентством (WADA)".
"Мне как атлету жаль всех чистых спортсменов из всех стран, которые пострадали от этих манипуляций. Работая с комиссией МОК, мы будем искать возможности, чтобы они смогли восполнить моменты, упущенные на финише или на подиуме", - добавил Бах.
Российское руководство неоднократно опровергало любые обвинения в системном применении допинга в отечественном спорте и ставило под сомнение объективность комиссий МОК.



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Источник: ИТАР-ТАСС [ www.tass.ru ]

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Комментариев: 3

  • Vik55 / Сегодня, 09:48
    № 3  
     

    Эй, модеры! Куда коммент дели? Ещё раз повторю для самых упертых! В МОК сидит кучка придурков, прикормленных амерами! В ОКР и правительстве РФ - кучка слизняков и предателей интересов Родины! Я очень уважаю спортсменов, их сумасшедший труд, издевательство над своим здоровьем! (Сам долго занимался спортом и знаю, что такое вылететь из соревнований по надуманному поводу!) Но пора перестать жить по принципу- хорошо мне, хорошо державе! Уже видно, что этот принцип вреден и кроме развала страны ни к чему не ведет! Пора вернуться к старому принципу, хорошо державе, хорошо мне! Если наши спортсмены поедут выступать под нейтральным флагом - просто перестану их всех уважать, хотя это всё очень горько...

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  • Vik55 / Сегодня, 09:31
    № 2  
     

    В МОК сидят придурки, прикормленные американцами! В ОКР и Правительстве России кучка слизняков и предателей, продавших честь и совесть за бабки преференции. При всем моем уважении к российским спортсменам (сам в свое время занимался спортом), если они поедут выступать под нейтральным флагом, буду их считать предателями интересов Родины! Пора перестать жить по принципу - хорошо мне, хорошо державе! Пора возвращаться к тому, что было раньше - хорошо державе, хорошо мне! По другому толку не будет!!!

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  • Игрок / Сегодня, 08:51
    № 1  
     

    забить на эти игры . сделать российские игры и не звать ни кого.

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