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Вчера, 23:31
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Путин: власти будут продолжать бороться с "глубокой криминализацией" в Приморье

Путин: власти будут продолжать бороться с

Приморье остается достаточно глубоко криминализированным регионом, однако власти продолжать наводить порядок в этой сфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос представителя одного из приморских СМИ.
Путин обратил внимание, что Владивосток находится далеко от столицы. "Как у нас всегда в России говорили: "До Господа высоко, до царя далеко". Там есть проблема, которую пока не удалось решить - не хочется говорить об этом, но вынужден: это достаточно глубокая криминализация региона", - сказал Путин, отметив, что это касается и лесной, и рыбной отраслей, и других направлений.
"Но постепенно-постепенно мы будем приводить там все в чувство и соответствующий порядок, необходимый для нормальной жизни людей", - продолжил глава государства.
Президент констатировал, что за последние годы "Владивосток сделал невероятный скачок в своем развитии, это [стал] другой город". Он в связи с этим упомянул новый аэропорт, новые дороги, корпуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский и возведение двух мостов, один из которых даже изображен на новой купюре номиналом две тысячи рублей. "Конечно, этого тоже недостаточно, мы будем дальше развивать [город]", - подчеркнул Путин.
Президент также пообещал разобраться с ситуацией в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке, где жители жалуются на плохую экологию из-за работы мусоросжигательного завода. "Я в первый раз об этом слышу, но надо разобраться", - сказал он журналисту, рассказавшему ему о данной проблеме.
Кроме того, Путин дал обещание рассмотреть вопрос о строительстве детского спорткомплекса, о нехватке которого тоже сказал представитель местной прессы.



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Источник: ИТАР-ТАСС [ www.tass.ru ]

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