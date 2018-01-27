Авиация возобновила поиски пропавшего в Японском море судна "Восток"
Самолеты Бе-200 вернулись к поискам пропавшего в Японском море судна "Восток" с наступлением рассвета в воскресенье. Об этом ТАСС сообщили в Морском координационно-спасательном центре во Владивостоке.
"На утреннем селекторном совещании принято решение снова задействовать в поиске с воздуха воскресенье два самолета Бе-200 МЧС России. Вертолеты сегодня пока остаются в резерве в связи с тем, что район поисков сместился на юг. Учитывая расстояние и необходимость их дозаправки, постоянное их применение будет неэффективно. Два Бе-200 вылетели в район поисков в 09:10 (02:10 мск) и 09:55 (02:55 мск)", - рассказал представитель МСКЦ.
Погода в районе поисково-спасательной операции в Японском море, где пропало рыболовецкое судно "Восток" продолжает улучшаться, сообщил ТАСС представитель Морского координационно-спасательного центра во Владивостоке. "Погода сегодня лучше, чем была. Ветер северо-восточный, 10-15 м/с, это слабее чем было в предыдущие дни. Температура воздуха сегодня повысилась - всего минус 5 градусов. Температура воды - плюс 1 градус", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что видимость на море достигает 5 морских миль.
В четверг, 25 января, в Японском море в 50-70 милях от приморского порта Посьет сработал аварийный буй на рыболовном морозильном судне "Восток" (порт приписки - Невельск, Сахалинская область), на котором находились 20 человек. Началась поисковая операция.
В первые два дня поисковой операции в районе бушевал шторм, который сильно мешал работе спасателей. К концу дня 27 января были обнаружены два плота с пропавшего судна без людей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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