В Арсеньеве работники ЖХК устроили флэшмоб, которым удивили весь город (видео)

Необычный флэшмоб устроили в Арсеньеве мужчины, одетые в спецодежду работников ЖКХ. Очевидцы сообщили, что во время перерыва между уборкой снега, несколько десятков человек, выстроились в живую цифру 8, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на @arstv.

30 мужчин в спецформе оранжевого цвета, которую надевают в том числе работники ЖКХ, встали в два хоровода, которые сверху были похоже на цифру восемь. Таким оригинальным способом они решили поздравить своих коллег-женщин. Поользователи соцсети, согласились, что получилось довольно эффектно.

Публикация от АрсеньевТВ (@arstv) Мар 7, 2018 в 6:57 PST

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]