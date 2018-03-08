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В Арсеньеве работники ЖХК устроили флэшмоб, которым удивили весь город (видео)

В Арсеньеве работники ЖХК устроили флэшмоб, которым удивили весь город (видео)

Необычный флэшмоб устроили в Арсеньеве мужчины, одетые в спецодежду работников ЖКХ. Очевидцы сообщили, что во время перерыва между уборкой снега, несколько десятков человек, выстроились в живую цифру 8, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на @arstv.

30 мужчин в спецформе оранжевого цвета, которую надевают в том числе работники ЖКХ, встали в два хоровода, которые сверху были похоже на цифру восемь. Таким оригинальным способом они решили поздравить своих коллег-женщин. Поользователи соцсети, согласились, что получилось довольно эффектно. 


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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