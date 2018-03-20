Ракету Falcon Heavy Илона Маска обнаружили в одном из автобусов Владивостока

Необычный предмет перевозили на сидении автобуса 45-ого маршрута.

Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @dpskontrol_125rus, это была игрушка, напоминающая американскую ракету-носитель сверхтяжёлого класса Falcon Heavy с возможностью частично-повторного (кроме II ступени) использования, спроектированная и произведённая компанией SpaceX.

Первый и пока единственный запуск ракеты Falcon Heavy, которая может взять с собой от 3500 до 63800 кг полезной нагрузки, состоялся 6 февраля 2018 года. Он оказался успешным.

Публикация от Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus) 20 Мар 2018 в 2:56 PDT

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]