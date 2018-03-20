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Ракету Falcon Heavy Илона Маска обнаружили в одном из автобусов Владивостока

Ракету Falcon Heavy Илона Маска обнаружили в одном из автобусов Владивостока

Необычный предмет перевозили на сидении автобуса 45-ого маршрута.

Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @dpskontrol_125rus, это была игрушка, напоминающая американскую ракету-носитель сверхтяжёлого класса Falcon Heavy с возможностью частично-повторного (кроме II ступени) использования, спроектированная и произведённая компанией SpaceX.

Первый и пока единственный запуск ракеты Falcon Heavy, которая может взять с собой от 3500 до 63800 кг полезной нагрузки, состоялся 6 февраля 2018 года. Он оказался успешным.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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