Китайская космическая станция «Тяньгун-1» может рухнуть на Владивосток?

Неуправляемая китайская орбитальная станция «Тяньгун-1», вероятнее всего, войдет в плотные слои атмосферы и упадет на Землю 31 марта или 1 апреля. Об этом свидетельствуют новые расчеты исследователей, сообщают "Вести Приморье". Некоторые из экспертов утверждают, что в зону возможного падения китайской станции попадает и Владивосток.

Неизвестная область падения

До сих пор точно никто не знает, когда и где упадет на Землю космическая станция. Несмотря на то, что скорость станции известна, делать точные предсказания по времени падения затруднительно, так как оно зависит в том числе от плотности отдельных верхних слоев атмосферы, которые постоянно меняются. Предсказать место падения еще сложнее из-за того, что «Тяньгун-1» делает несколько оборотов вокруг Земли каждые сутки, поэтому даже разница в несколько десятков минут дает крайне большой разброс координат.

Последние расчеты независимой исследовательской организации The Aerospace Corporation показали, что наиболее вероятным днем падения станции будет 1 апреля; впрочем, исследователи допускают погрешность в плюс-минус четыре дня.

Наиболее вероятным местом падения, исходя из текущей орбиты «Тяньгун-1», специалисты назвали небольшую область в районе 42–43 градусов северной или южной широты. В северном полушарии на этой широте находятся многие крупные города, такие как Нью-Йорк, Барселона, Рим, Сочи, Владивосток.

Специализирующийся на астероидах нидерландский ученый Марко Лангбрек дает схожие оценки времени падения: по его расчетам, «Тяньгун-1» войдет в плотные слои атмосферы 31 марта с погрешностью в плюс-минус три дня.

Падение на Землю

Специалисты сходятся во мнении, что большая часть «Тяньгун-1» в любом случае сгорит в атмосфере. Тем не менее, какие-то отдельные части станции, скорее всего, достигнут земной поверхности – наблюдатели с Земли смогут видеть станцию как большой огненный шар, по размерам сравнимый с метеоритом, упавшим в окрестностях Челябинска в 2013 году.

В случае падения станции на жилые районы это может привести к десяткам человеческих жертв; в то же время, такая вероятность оценивается как крайне незначительная ввиду их крайне низкой площади по сравнению с океаном и незаселенными участками суши.

Программа «Тяньгун»

Станция была запущена в космос в сентябре 2011 года. Она позиционировалась как первая и временная попытка Китая самостоятельно организовать свое постоянное присутствие на околоземной орбите. За время ее существования на «Тяньгун» были отправлены и успешно пристыкованы три грузовых корабля. Китайские астронавты на станцию не отправлялись – основной целью миссии была именно отработка технологий сближения и стыковки космических аппаратов.

В марте 2016 года Китай объявил, что миссия «Тяньгун-1» успешно завершена. Через несколько месяцев после этого стало известно, что Пекин потерял контроль над станцией.

В сентябре 2016 года в рамках проекта «Тяньгун» Китай запустил на орбиту второй аппарат, «Тяньгун-2», главной целью которого является проверка технологий жизнеобеспечения для будущей постоянной многомодульной китайской станции. В течение 30 дней на «Тяньгун-2» находились китайские астронавты.

Запуск первого модуля китайской космической многомодульной станции запланирован на 2019 год. Полностью станция будет собрана к 2022 году.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]