СК: три человека, пропавшие в "Зимней вишне", найдены живыми

Следственный комитет России сообщает о найденных живыми трех пропавших без вести при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".

Из 67 пропавших без вести трое обнаружены среди живых, пояснила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове унес жизни 64 человек, более 40 из них — дети. Также пострадали 79 человек.

Часть останков погибших привезут в Москву, чтобы их опознать, нужна генетическая экспертиза, которая может занять несколько недель. Тем временем, в Кемерове хоронят тех, чью личность уже установили. В регионе — третий день траура.

В Приморье траурные мероприятия по жертвам пожара в Кемерово прошли 27-28 марта.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]