Рубль рухнул
Курс доллара поднялся выше 59 рублей впервые с 25 декабря. Об этом свидетельствуют текущие данные Московской биржи, собщают "Вести:Приморье". Отмечается, что по состоянию на 12:25 курс доллара вырос на 93 копейки, составив 59,10 рубля. Ранее сообщалось, что курс евро в ходе торгов впервые с 3 августа 2017 года превысил 72 рубля.
В целом, такого синхронного падения российской валюты не был с 2017 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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