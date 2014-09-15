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Рубль рухнул

Рубль рухнул

Курс доллара поднялся выше 59 рублей впервые с 25 декабря. Об этом свидетельствуют текущие данные Московской биржи, собщают "Вести:Приморье". Отмечается, что по состоянию на 12:25 курс доллара вырос на 93 копейки, составив 59,10 рубля.  Ранее сообщалось, что курс евро в ходе торгов впервые с 3 августа 2017 года превысил 72 рубля. 

В целом, такого синхронного падения российской валюты не был с 2017 года.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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