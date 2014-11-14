Канал "Восток 24" рассказал Президенту почему корова это говядина

Программа "Восток в сети" вновь составляет рейтинг самых популярных запросов в интернете среди дльневосточников. Помимо ЕГЭ, жители ДВ искали ответ на вопрос, который вызвал затруднение даже у Президента Владимира Путина.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]