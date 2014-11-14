Канал "Восток 24" рассказал Президенту почему корова это говядина
Программа "Восток в сети" вновь составляет рейтинг самых популярных запросов в интернете среди дльневосточников. Помимо ЕГЭ, жители ДВ искали ответ на вопрос, который вызвал затруднение даже у Президента Владимира Путина.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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