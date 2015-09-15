Новость о дебошире на рейсе Москва - Владивосток оказалась фейком - КП

Владивосток снова «прославился» на всю страну. Поводом для очередной порции скандальных новостей стал инцидент в аэропорту. Канал «Рен-ТВ», печально известный своими передачами про плоскую землю и анунаков, сообщил: с рейса Москва - Владивосток сняли неадекватного пассажира. Дебошир якобы пытался выйти из самолета через полчаса после взлета. Члены экипажа, недолго думая, связали его – и до самого прилета в Приморье не выпускали. По прибытии мужчину (который, к слову, был трезв) передали медикам. При этом ни даты происшествия, на авиакомпании журналисты не указали.

Несмотря на это, новость быстро подхватили многие приморские СМИ. Однако, как утверждает сайт «Комсомольской правды», ничего подобного в действительности не происходила. Сенсация является если не обычным фейком, то во всяком случае сильно преукрашенной полуправдой.

Как рассказал пресс-секретарь владивостокского международного аэропорта Павел Дорофеев, никаких авиадебошей в течение последних нескольких дней не происходило.

– После появления новости мы уточняли информацию по всем рейсам Владивосток – Москва за последнюю неделю. Нигде никаких упоминаний об этом происшествии нет. Надо понимать, что дебош на самолете – это серьезный инцидент, и мы об этом сразу бы узнали. Кроме того, ни на одном прибывшем рейсе не было людей, которым требовалась бы медицинская помощь, – пояснил он.

В общем, никаких подтверждений произошедшего просто не было. Ситуацию немного смогли прояснить в пресс-службе управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.

– Действительно, на одном из рейсов была неприятность с одним из пассажиров: мужчине стало плохо. Никаких последствий у этого происшествия не было. Само собой, никто не устраивал дебоша, – объяснила пресс-секретарь ведомства Ольга Мироненко.

Важный момент: если по прилету пассажира не отвезли в здравпункт, то его здоровью ничего особо не угрожало. То есть произошла рядовая ситуация. В общем, откуда именно любители баек про НЛО взяли душераздирающие подробности произошедшего, остается только гадать.

Стоит отметить, что дебоши на рейсах «Москва – Владивосток» происходят довольно часто. Одна из самых громких историй произошла в 2016 году, когда в самолете решил полететь наркоман. Мужчину «накрыло» прямо в небе. Члены экипажа вместе с несколькими пассажирами шесть часов удерживали неадквата ремнями.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]