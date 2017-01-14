Транспортный док с корветом «Громкий» прибыл из Комсомольска-на-Амуре во Владивосток

31 августа утром во Владивосток был доставлен новый корабль, который пополнит ряды Тихоокеанского флота. Современная боевая единица – корвет «Громкий» – пришла в транспортно-спусковом плавучем доке «Зея» прямиком из Амурского судостроительного завода на сдаточную базу в столицу Приморья. Здесь корабль достроят, после чего пройдут ходовые испытания, и он пополнит боевой состав ТОФ.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, новый корабль проекта 20 380 является вторым в своей серии, которую строят специалисты ПАО «Амурский судостроительный завод». Планируется, что «Громкий» будет вторым крупным и многофункциональным кораблем, который войдет в состав Тихоокеанского флота впервые со времен распада Советского Союза.

Строительство корвета началось в 2012 году, а в июле 2017-го он сошел со стапелей. 10 августа этого года «Громкий», погруженный в транспортно-спусковой плавучий док «Зея», отправился из Комсомольска-на-Амуре во Владивосток. Путь из Хабаровского края на главную базу Тихоокеанского флота занял 20 дней – 30 августа ТСТПД-5 «Зея» с кораблем встал на рейде в бухте Патрокл.

Работа по буксировке в бухту Золотой Рог началась в 08.30. Новый корвет при помощи четырех буксиров развернули и направили под Русский мост. Корабль прошел между мысами Назимова и Новосильского, после чего двинулся к причальной стенке «Дальзавода». На арендуемой судостроительным предприятием части технологической набережной будут проходить последние мероприятия по достройке корвета. Самый ответственный предстоящий этап – заводские ходовые и государственные испытания.

Отметим, буксировку ТСТПД-5 «Зея» проводила компания ООО «СК Пять морей» за 46 400 000 рублей. Изначально предприятие было готово выделить на эти цели 80 000 000 рублей.

Корвет (многоцелевой сторожевой корабль) проекта 20 380 предназначен для действий в ближней морской зоне. Экипаж корабля состоит из 99 человек, все военные моряки предварительно прошли обучение в Объединенном центре ВМФ в Санкт-Петербурге. В начале года Юрий Борисов, еще находясь в должности замминистра обороны, заявлял, что корабль вооружат крылатыми ракетами «Калибр», способными нести ядерный заряд.

Напомним, первым кораблем проекта 20 380, пополнившим состав ТОФ, был корвет «Совершенный». В июле 2017 года на нем был торжественно поднят Андреевский флаг.

Сейчас по заказу Минобороны на стапелях АСЗ продолжается строительство еще двух кораблей этого класса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]