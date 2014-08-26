Владимиру Путину исполняется 66 лет

Президенту России Владимиру Путину в воскресенье исполняется 66 лет. "Президент проведет этот день с родными, близкими и друзьями", - рассказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

День рождения у Путина, как и у всех остальных людей, выпадает на официальный выходной нечасто. К тому же, ни важная лично для него дата, ни воскресный день никогда не становились для президента основанием отложить "на завтра" дела, связанные с управлением страной. В этом смысле выходных у руководителя государства быть не может, хотя изредка найти пару-тройку дней для отдыха ему все-таки удается. Совсем недавно, например, президент провел субботний день на отдыхе в хакасской тайге.

Путину, занимающему высший государственный пост, попросту не у кого отпрашиваться. И ему, очевидно, приходится исходить из обстановки в стране и в мире, выбирая день для отдыха на природе или в кругу близких людей. В прошлом году государственные дела заставили его провести часть собственного дня рождения на рабочем месте и вдалеке от Москвы. В тот день он проводил оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ в Сочи.

Традиционно 7 октября Путин также много общается с лидерами других стран по телефону, принимая поздравления. Как заметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, эти разговоры не обходятся и без обсуждения "субстантивных вопросов", так что и такие звонки - часть рабочего графика главы государства.

В 2016 году у Путина в этот день не было публичных мероприятий. Годом ранее он 7 октября выходил на лед в матче Ночной хоккейной лиги, а в 2014 году официально взял выходной и улетел встречать день рождения подальше от цивилизации, в сибирскую тайгу. Несколько раз на эту дату выпадали крупные международные мероприятия с участием президента РФ.

По словам Пескова, в целом глава государства чаще всего празднует день рождения с родными и близкими, иногда - с коллегами по работе.

Подарки президенту

Перечень тех, кто успевает поздравить президента в этот день, займет не одну страницу. Не менее внушителен также список и "калибр" подарков главе государства, даже если судить лишь по тем из них, о которых стало известно широкой общественности. Изредка СМИ удается узнать, что российскому президенту дарят его коллеги - лидеры других стран. Так, например, год назад президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил Путину щенка алабая по кличке Верный.

В этом году одним из первых, по крайней мере публично, поздравить российского президента уже успел лидер Республики Сербской Милорад Додик. На прошедшей неделю назад встрече с Путиным в Сочи он перевел разговор о выборах в его стране, намеченных на 7 октября.

Додик напомнил, что в этот день произойдет и еще одно знаменательное событие - день рождения президента РФ. Он поздравил Путина с приближающимся праздником и снял с лацкана пиджака значок в виде флага Республики Сербской и протянул его российскому лидеру. Вручая свой подарок, Додик заметил, что этот флаг - "по сути перевернутый флаг России".

Не менее оригинальны с подарками и простые граждане, причем далеко не только россияне. Торговые сети, рестораны, общественные организации и отдельные жители со всего мира часто устраивают акции или каким-то иным способом стараются поздравить Путина в этот день.

В прошлом году, когда президент праздновал 65-летие, немецкие бизнесмены подарили ему футболку сборной ФРГ и статуэтку Льва Яшина, в Вашингтоне один из ресторанов приготовил пиццу Hot Like Putin ("Острая, как Путин") и угостил ею своих клиентов, в Нью-Йорке другой ресторан изготовил особый "пятиэтажный" бургер. На улицах Парижа и Берлина в этот день появились граффити с теплыми словами в его адрес. А британец Эндрю Картрайт вообще разместил свое поздравление в виде объявления в газете The Daily Telegraph.

Оригинальные акции проходят и в России. Например, в этом году Общероссийский народный фронт собрал "народное видеопоздравление", составив его из лучших роликов, которые прислали в ОНФ россияне. А "Молодежка ОНФ" в этот день проведет акцию "Открытка президенту", собрав письменные поздравления президенту у жителей российских городов. Лучшие открытки в ОНФ обещали передать лично Путину.

Поздравления из ближнего круга

Главные поздравления президент, конечно, будет принимать 7 октября от родных и близких людей. О них известно не так уж много. На вопрос "Почему?" Путин уже отвечал на одной из пресс-конференций.

Внуки, которых у главы государства уже двое, не должны, по его убеждению, "расти принцами крови". Что касается дочерей, то президент лишь уточнил, что они живут в Москве, занимаются наукой и образованием. Он видится с ними и их мужьями, но сожалеет, что очень редко удается поиграть с внуками.

Впрочем, как и для любого человека, главное, что такие люди есть. Несколько лет назад президент пересказал его беседу с "приятелем из Европы", который спрашивал у главы государства, есть ли в его жизни любовь: любят ли Путина и любит ли Путин. "Да", - повторил президент свои ответы на оба вопроса.

С бывшей супругой Людмилой Путин, по его словам, поддерживает хорошие отношения, хотя у каждого своя жизнь. Президент рассказал, что нечасто, но встречается с ней. "У нас очень добрые отношения", - отметил он.

Планы на пятилетку

В свои 66 Путин - яркий пример настойчивого и увлеченного сторонника здорового образа жизни. Он лишь изредка позволяет себе слабости вроде рюмки водки с председателем КНР Си Цзиньпином. Да и они, впрочем, вполне укладываются как в рамки официального протокола, так и в обычаи русского гостеприимства. Путин часто говорит о необходимости популяризации спорта, и сам, пожалуй, является одним из самых активных его популяризаторов. Всем известна его любовь к хоккею и лыжам. А с бассейна, по словам Путина, начинается практически каждый его день.

Как и многие россияне, президент любит выбираться на природу. Фото и видео из таких поездок - это традиционный лидер по просмотрам в интернете на несколько дней после их опубликования. Чего стоили те же видеоролики с подводной рыбалки, которую Путин сам же и снял.

Весной российские избиратели очертили Путину карьерные перспективы на ближайшие шесть лет. Это значит, что до 2024 года в графике президента останутся и рабочие выходные и не менее рабочие дни рождения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]