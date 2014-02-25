Привет из «девяностых»: во Владивостоке обнаружили утонувшую иномарку
Необычную находку сделали на днях во Владивостоке. В одном из искусственных озер парка Минного городка горожане обнаружили утопленную легковушку. Машину заметил один из местных жителей еще несколько дней назад. Накануне неожиданную находку наконец-то достали, сообщают "Вести:Приморье" со сылкой на dv.kp.ru
Судя по состоянию машины, она пролежала на дне озера 15-20 лет. Как она там оказалась – сказать трудно. У иномарки помят капот – не исключено, что перед тем как ее утопить, хозяин попал в ДТП. Возможно даже, с участием пешехода. Кто теперь скажет?
Самое главное – ни трупов, ни человеческих останков в машине не было. Очевидно, ее утопили для того, чтобы избавиться от транспортного средства.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: ГАЗЕТА "КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА" [ www.kp.ru ]
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