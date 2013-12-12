«Адмирал» крупно обыграл «Югру» во Владивостоке

В пятницу, 23 декабря, «Адмирал» переиграл «Югру» в домашнем матче на «Фетисов Арене» со счетом 4:1. Благодаря этой победе «моряки» вернулись на седьмую строчку в турнирной таблице.

Матч начался с опозданием на 15 минут. Выпавший накануне снег сковал транспортные артерии столицы Приморья. И если владивостокцы к пробкам привычные, то гости из Ханты-Мансийска не успели вовремя на спортивную арену. Хоккеисты были вынуждены выйти из автобуса и добираться к месту проведения матча кто на такси, а кто на электричке. Из-за заторов было маловато и зрителей на «Фетисов Арене».

«Адмирал» начал домашний матч традиционно: много атаковал, старался открыть счет. После инициатива перешла к гостям, и они уже были близки к тому, чтобы открыть счет в этой встрече. Тем не менее, на первый перерыв команды ушли при нулевом счете.

В начале второго периода «моряки» забили трижды, для этого им потребовалась 151 секунда. Сначала Максим Казаков, получив шайбу, выкатился один на один с голкипером «Югры» Александром Шарыченковым и свой шанс реализовал. Не успели стихнуть трибуны, а Дмитрий Саюстов с пятака забросил вторую шайбу. Менее чем через две минуты Саболич сделал передачу Владимиру Ткачеву, который отличился в третий раз.

За весь матч «Югра» сделала лишь 13 бросков по воротам «Адмирала», но гол престижа гости забросили. Евгений Лапенков выстрелом из-под защитника сумел сократить преимущество «Адмирала», но ненадолго. Спустя пять минут Оскарс Бартулис бросил в сторону ворот, а Павел Макаренко переправил шайбу в ворота с пятака.

«Поздравляю «Адмирал» с победой, – сказал после игры главный тренер «Югры» Андрей Разин. – Видно было, что хорошо настроены, заряжены на победу. У нас получилась очень "веселая" поездка, от них очень сложно отходить. Хорошо, что всего одна игра осталась».

Наставник «Адмирала» Александр Андриевский после окончания встречи был благодарен пришедшим на арену болельщикам за поддержку. «Хотел сказать спасибо тем болельщикам, которые пришли на матч, все-таки погодные условия, пятница, скоро Новый год, – сказал Александр Андриевский. – Нам помощь эта нужна, особенно в преддверии дерби, хотелось, чтобы трибуны еще больше заполнились. Что касается самой игры, свой отпечаток оставило то, что соперник немного опоздал. Второй период мы очень хорошо провели, забили вовремя голы и довели игру до победы. Нам нужны были эти три очка. Не очень хорошо у нас эта домашняя серия складывается, рады победе и готовимся дальше».

Адмирал (Владивосток) – Югра (Ханты-Мансийск) – 4:1 (0:0, 3:0, 1:1).

23 декабря. Владивосток. КСК «Фетисов Арена». 4788 зрителей (5550).

Судьи: Бирин (Москва), Кулёв (Уфа).

Голы: 1:0 Казаков (Земчёнок, Макаренко, 25.53), 2:0 Саюстов (Бартулис, Ткачёв, 26.37), 3:0 Ткачёв (Саюстов, Саболич, 28.24), 3:1 Лапенков (Алексеев, 48.41), 4:1 Макаренко (Земчёнок, Бартулис, 53.46).

«Адмирал» (6): Бобков;

Бартулис-к – Земчёнок, Ткачёв (2) – Саюстов – Саболич (2);

Григорьев – Волченков, Лугин – Райт – Краснослободцев;

Гавриленко – Курашов, Казаков – Макаренко – Барбашев (2);

Ильин, Воронин – Мамин – Сигарёв, Яковлев.

«Югра» (22): Шарыченков;

Хлыстов – Шулаков, Королёв – Панов-к – Людучин;

Угольников – Погоришный, Варфоломеев – Алексеев (2) – Лапенков;

Макаров – Валентенко (2), Двуреченский – Курьянов (12) – Акмальдинов;

Орлов (2) – Селезнёв (4), Купцов – Фефелов – Булянский.

Броски: 39 (11+17+11) – 13 (3+5+5).

Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]