Владивостокский «Адмирал» расстался с голкипером Налимовым и приобрел защитника Моррисонна и нападающего Плотникова

Хоккейный клуб «Адмирал» до конца этого года произвел еще несколько обменов. Новичками владивостокской команды стали защитник Шон Моррисонн и нападающий Михаил Плотников. Также «моряки» расстались с вратарем Иваном Налимовым.

Голкипер Иван Налимов отправляется в новосибирскую «Сибирь» в обмен на денежную компенсацию. 22-летний голкипер выступал в «Адмирале» с 2014 года. Привлекался в сборную России. В нынешнем сезоне он провел 13 матчей в составе владивостокцев.

34-летний защитник Шон Моррисонн перешёл в «Адмирал» из «Медвешчака» за денежную компенсацию. Канадец провел восемь сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступая за «Баффало», «Бостон» и «Вашингтон». В этих командах он провел 507 матчей и заработал 77 очков (11+66). В континентальной хоккейной лиге Моррисон выступает около пяти лет. Он играл за столичные «Спартак», ЦСКА и «Медвешчак». В составе «медведей» игрок обороны провел в этом сезоне 33 поединка и набрал 6 очков (2+4), 82 минуты штрафного времени при коэффициенте полезности «0».

24-летний нападающий Михаил Плотников прибыл в столицу Приморья также в обмен на денежную компенсацию. Воспитанник ЦСКА является чемпионом молодежной хоккейной лиги в 2011 году и одним из лучших бомбардиров МХЛ: в 194 матчах он набрал 163 очка (85+78). В КХЛ выступал в составе «Югры», новокузнецкого «Металлурга» и «Спартака». Нынешний сезон он начал в составе «красно-белых» и в 26 поединках сумел набрать лишь 5 очков (3+2).

Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]