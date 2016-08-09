«Адмирал» переиграл «Куньлунь» в Китае
Владивостокский «Адмирал» на мажорной ноте завершил 2016 год. В четверг, 29 декабря, владивостокцы переиграли пекинский «Куньлунь» в выездной встрече. Эта победа позволила закрепиться в зоне плей-офф. Напомним, что последнюю домашнюю серию «моряки» провели не важно: в пяти встречах одержали две победы.
К матчу с китайской командой полностью выздоровел защитник «Адмирала» Джонатон Блум, завершилась пятиматчевая дисквалификация у Виктора Александрова и приехал в свою новую команду новобранец Михаил Плотников.
Счет в матче открыли хозяева льда, реализовав большинство. Коллинз выехал на пятак и просунул шайбу между ловушкой и щитком Бобкова – 1:0. «Моряки» отыгрались через 43 секунды: на добивании отличился Яковлев. Кстати, ассистировал ему Михаил Плотников, сумевший заработать первые очки результативности в стартовом матче за «Адмирал».
На первый перерыв владивостокцы уходили в ранге лидера. За 4 минуты до конца первого периода отличился Максим Казаков.
Во втором периоде игра шла на равных. «Адмирал» дважды не реализовал большинство. Несколько раз владивостокцев спасал Бобков. Жирную точку в этом матче удалось поставить лишь на исходе третьего периода: здорово сработало первое звено. Сначала отличился Райт, а после Саболич отправил шайбу под перекладину.
После игры главный тренер владивостокцев Александр Андриевский поздравил болельщиков «адмирала» с наступающим Новым годом: «Мы в непростой ситуации оказались, куда сами себя загнали. Но раз сами ее создали, то только сами можем себя вытащить. Старались играть на результат. В первом периоде пытались сдержать соперника, сыграть на контрастах, что удалось, и мы забили нужные голы. В третьем периоде понравилось, как команда сражалась – именно как команда – один за всех и все за одного».
«Куньлунь» Ред Стар (Пекин) – «Адмирал» (Владивосток) – 1:4 (1:2, 0:0, 1:2)
29 декабря. Пекин, КНР. LeSports Center. 3500 зрителей (14000).
Судьи: Белов (Ярославль), Букин (Мытищи).
Голы: 1:0 Коллинз (Рау, 7.13, б.), 1:1 Яковлев (Плотников, Горшков, 7.56), 1:2 Казаков (Жафяров, Макаренко, 15.58), 1:3 Райт (Ткачев, Саболич, 54.00), 1:4 Саболич (Ткачев, 57.56).
«Адмирал» (4+2 к.ш.): Бобков;
Бартулис-к – Земчёнок, Ткачёв – Саюстов – Саболич (2);
Курашов (2) – Волченков, Александров – Райт – Краснослободцев;
Гавриленко – Ильин, Казаков – Макаренко – Жафяров;
Блум, Горшков – Яковлев – Плотников, Сигарёв.
«Куньлунь» (4+2 к.ш.): Кархунен;
Мянтюля – Яласваара-к, Рау – Коллинз – Бакош;
Виклунд – Тайми (2), Флёри – Саллинен – Яшин;
Ярвинен – Белльмор, Поникаровский – Марцинко (2) – Юйэнь;
Я.Альшевский – Величкин – С.Альшевский.
Броски: 35 (8+5+22) – 26 (7+7+12).
Источник: ИТАР-ТАСС [ www.tass.ru ]
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