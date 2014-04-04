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Владивостокцев приглашают на бесплатные мастер-классы по катанию на коньках

Владивостокцев приглашают на бесплатные мастер-классы по катанию на коньках

Фото: РИА Новости

Жителей Владивостока приглашают на бесплатные мастер-классы по катанию на коньках. Занятия проводятся по 8 января на шести муниципальных ледовых площадках, в разных районах города.

Как сообщается на официальном сайте администрации Владивостока, с пользой провести время могут все желающие. В течение часа на мастер-классе инструкторы в непринуждённой форме будут обучать гостей базовому катанию на коньках и основам хоккея (скольжение, торможение, повороты, катание спиной вперед, обучение безопасной езде, скоростно-силовое катание и азы фигурного катания). Также организаторы обещают участникам мастер-классов горячий чай.

Катания будут проходить на шести муниципальных ледовых площадках, в разных районах города - на проспекте 100-летия Владивостока, 44, Енисейской, 18, Зои Космодемьянской, 12, Черемуховой, 22, Хабаровской, 7 и Щитовой, 27.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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