В воскресенье баскетболисты «Спартака-Приморье» проведут домашний матч с «Сахалином»

8 января во Владивостоке баскетболисты «Спартака-Приморье» проведут первую в этом году игру. На домашнем паркете «Олимпийца» они сразятся с «Сахалином». Вход для всех желающих посмотреть баскетбольный матч свободный.

Как сообщается на официальном сайте владивостокского баскетбольного клуба, игра с «Сахалином» начнется в 19.00 в спорткомплексе «Олимпиец».

По словам главного тренера «Спартака-Приморье» Милоша Павичевича, к тренировкам приступили все игроки, кроме Ключникова: «На сегодняшний день у нас одна потеря – Федор Ключников, все остальные игроки здоровы и вышли сегодня на тренировку. К игре с ''Сахалином'' мы начали готовиться до нового года, и до матча еще есть некоторое время на подготовку. Настрой на соперника максимальный, это действующий чемпион – этим все сказано, да и год хочется начать с победы».

Место матча – СК «Олимпиец» (Батарейная, 2). Начало – 19.00. Вход бесплатный.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]