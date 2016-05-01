Молодежка «Адмирала» во Владивостоке одержала волевую победу над питерским «Динамо»

7 января ХК «Тайфун» на «Фетисов-Арене» сумел переиграть в овертайме питерское «Динамо» - 4:3. Победный гол на счету Алхаса Кочкарёва. Этот поединок стал вторым проведенным матчем приморской «молодежкой» во Владивостоке, далее домашние встречи будут проходить, как и ранее, в Уссурийске.

Накануне встречи главный тренер хозяев льда Игорь Александров пообещал, что его подопечные продемонстрируют в рождественской встрече яркую и зрелищную игру. Слово специалист сдержал, только в первые минуты более активно вели себя гости. Они и открыли счет забитым голам в этом поединке. Ближе к первому перерыву «Динамо» отличилось еще раз, правда, через несколько секунд «Тайфун» вернулся в игру, одну шайбу отквитав.

После перерыва хозяева льда не сбавили оборотов, много прессинговали, бросали по воротам питерцев, больше находились в зоне гостей. Это принесло результат. Сначала Владислав Лоновенко счет сравнял, а после Никита Тарлецкий вывел свой коллектив вперед.

Преимущество хозяев льда продержалось 17 секунд. Никита Куракин при попустительстве защитников выехал один на один с вратарем и своим шансом воспользовался – 3:3.

В третьем периоде игра шла на встречных курсах. Много атаковали каждая из команд, в конце матча «Динамо» заработало большинство, но «Тайфун» выстоял. В овертайме же удачливее оказались хозяева льда, которые не допустили ошибок и сумели реализовать голевой момент.

После матча автор победной шайбы Алхас Кочкарёв был рад тому, что его команда выиграла:

«Ощущения не передать словами, особенно, когда играешь на «Фетисов Арене». Хотелось бы больше здесь матчей проводить», - сказал Алхас.

Главный тренер «Тайфуна» Игорь Александров:

«Мы изучили соперника: команда технически оснащена хорошо и находится в хороших кондициях. Немного свою игру перестроили после вчерашней встречи. Без ошибок, конечно, не обошлось, но ребята проявили характер, может нам немного повезло. Но я сказал в раздевалке: "Везет тому, кто везет". Ребята сегодня выложились на льду на все сто процентов, и поэтому победа абсолютно заслужена».

«Тайфун» благодаря этой победе переместился на 12 место в конференции «Запад» молодежной хоккейной лиги. 10 и 11 января, уже в Уссурийске, приморцы проведут еще две домашние игры на этот раз с «Атлантами» из Подмосковья.

Тайфун (Приморский край) – Динамо (Санкт-Петербург) – 4:3 (1:2, 2:1, 0:0, 1:0). 7 января. Владивосток. КСК «Фетисов Арена». 1246 зрителей (5550). Судьи: Шерер (Новокузнецк), Мочалов (Москва).

Голы: 0:1 Куракин (Ельшанский, Тюнеев, 1.22), 0:2 Зеленков (Ельшанский, 18.12), 1:2 Кумов (Баженов, 18.48), 2:2 Лоновенко (Островский, Прус, 23.33), 3:2 Тарлецкий (Лоновенко, Островский, 35.01), 3:3 Куракин (Орлов, Хохлов, 35.18), 4:3 Кочкарёв (Прус, 63.05).

Тайфун (8): Грошев;

Шуркалов – Гершкович, Баженов – Чернов-к – Кумов;

Кочкарёв (2) – Тарлецкий, Прус – Островский (2) – Лоновенко;

Щенков (2) – Гейдаров, Ахметянов (2) – Стрелковских – Гершкович;

Прокопенко, Райн – Галкин – Мельников, Никитин.

Динамо Спб (6): Устименко;

Баранов – Шурыгин (2), Дыняк – Жабреев – Михайлов;

Васин – Сулима, Зеленков – Андреев – Ротенберг;

Жиляков – Ельшанский-к, Тюнеев – Назаревич – Куракин;

Чернюк (2) – Орлов, Царёв (2) – Хохлов – Агалаков.

Броски: 28 (7+14+4+3) – 33 (10+10+12+1).

Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]