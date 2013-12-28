Приморцы завоевали золото и серебро на Кубке России по бадминтону

В подмосковном Раменском завершился Кубок России по бадминтону. Этот турнир собрал 120 спортсменов из 18 регионов страны. Победу в нем одержал Сергей Сирант, а серебряным призером стал Павел Коцаренко.

Как сообщили в национальной федерации бадминтона России, результаты Кубка влияют на формирование сборной России. Он является важной частью подготовки национальной команды к выступлению на чемпионате Европы среди смешанных команд, который состоится 15-19 февраля в Польше. На этом турнире перед нашей национальной командой стоит задача попасть в медальную зону, поэтому ряд игроков готовились по индивидуальной программе и в Кубке России не участвовали. Тем не менее легких побед для участников не было.

Тяжелым выдался финал в мужской одиночке. Приморский спортсмен Сергей Сирант встречался с Антоном Ивановым и сумел дожать соперника и одержать победу – 25:23, 16:21, 21:12.

«Это хорошо знакомый соперник, и я готовился к нему. Матч прошел тяжело – в три гейма. Во втором я упустил инициативу, стал играть под соперника – под его стиль, его скорость. Но, как ни странно, именно проигранный гейм мне помог – в его концовке я расслабился и именно тогда нашел свою игру, те ключи, которые принесли победу», – сказал Сергей Сирант.

В финале мужского парного разряда молодость встретилась с опытом – Родион Алимов и Павел Коцаренко сыграли с опытными парниками Александром Николаенко и Василием Кузнецовым. В итоге победу одержали Николаенко и Кузнецов – 21:17, 21:17. У Павла Коцаренко серебро.

Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]