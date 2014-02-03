2017-ый - Год особо охраняемых природных территорий в России
Интервью с сотрудником Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы Василием Солкиным об особо охраняемых природных территориях Приморского края. Речь идет и о диких животных, которым в 2017-м году экологи уделят особое внимание, и о необыкновенной красоте и богатстве бассейна реки Амур жителями которого являемся и мы — приморцы.
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