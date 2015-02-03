Программа "Диалоги о культуре" от 27 января 2017 года
Гость студии: Художественный руководитель Приморской краевой филармониии, заслуженный работник культуры Российской Федерации Татьяна Сергеева.
О всероссийской акции - «Ярмарка абонементов», которая стартует 1 февраля, с гостем беседовала Кристина Радченко.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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