«Вести FM. Владивосток»: «Лучу-Энергии» переведен первый транш на погашение долгов

Футболистам, тренерам и административному персоналу «Луча-Энергии» переведен первый транш на погашение долгов по зарплате. Это 20% от общей сметы первого полугодия — сообщил «Вестям FM. Владивосток» директор департамента физкультуры и спорта Жан Кузнецов.

Напомним, клуб не получает деньги уже пять месяцев. Сотрудники массово пишут заявления о приостановлении деятельности. Кроме того, футболисты не получают премиальные два года. Накануне также стало известно, домашний матч футболистов «Луча-Энергии» против московского «Динамо» может быть перенесен в Химки из-за неготовности поля во Владивостоке. Об этом написано в твиттере столичного клуба. С предложением о переносе встречи выступила приморская команда. Ранее о плохом состоянии стадиона «Вестям FM. Владивосток» рассказал пресс-атташе «Луча-Энергии» Андрей Вялков.

Андрей Вялков, пресс-атташе ФК «Луч-Энергия»: «Здесь есть другая проблема — не только с футболистами — я не знаю, в каком состоянии будет поле стадиона «Динамо». Поле до сих пор у нас не открыто, там не включен подогрев, который обычно включают в конце января».

Встреча с московским «Динамо» намечена на 12 марта. Между тем восьмого числа в Красноярске приморцы должны сыграть с «Енисеем». Но президент ФНЛ Игорь Ефремов заявил, что из-за имеющихся финансовых проблем этот матч может не состояться. «Опасения есть. Ситуация находится в руках руководства края». - сказал Ефремов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Тем временем футболисты бойкотируют сборы в Турции, которые продлятся до 6 марта. Как заявил полузащитник команды Алексей Ребко, они находятся там, но не тренируются. «Кто-то играет в баскетбол, кто-то просто гуляет». - цитирует игрока «Спорт-Экспресс».

Источники: sport-express.ru, «Вести FM. Владивосток».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]