«Вести FM. Владивосток»: Зарплата на счета игроков и тренеров ФК «Луч-Энергия» не поступила

Зарплата на счета игроков и тренеров ФК «Луч-Энергия» не поступила. Об этом по телефону из Турции сообщил главный тренер команды Константин Емельянов. По его словам, бойкот ближайших матчей и снятие с Первенства ФНЛ — это реальный настрой футболистов. «Изменить ситуацию может только полное погашение пятимесячного долга по зарплате и двухлетнего — по премиальным выплатам», — сказал Емельянов.

Интервью с наставником «Луча-Энергии» услышите на радио «Вести FM. Владивосток» в 18.45 на 89,8 FM.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]