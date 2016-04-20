У стадиона «Динамо» временно отобрали лицензию
Уже вторую домашнюю встречу на стадионе не работает табло. Получен ряд замечаний и нареканий. На данный момент у стадиона «Динамо» временно отобрали лицензию на проведение футбольных матчей, рассказал «Вестям FM. Владивосток» исполнительный директор Ассоциации ФК «Луч-Энергия» Александр Голубчиков. Дело в том, что табло устарело, и определенные комплектующие не производятся.
«Мы постоянно ищем местных Кулибиных, которые всё это ремонтируют и делают», — рассказал Голубчиков.
Все подробности — в интервью на радиостанции «Вести FM. Владивосток» (89,8 FM) 26 октября в 18.45.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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