Уже вторую домашнюю встречу на стадионе не работает табло. Получен ряд замечаний и нареканий. На данный момент у стадиона «Динамо» временно отобрали лицензию на проведение футбольных матчей, рассказал «Вестям FM. Владивосток» исполнительный директор Ассоциации ФК «Луч-Энергия» Александр Голубчиков. Дело в том, что табло устарело, и определенные комплектующие не производятся.

«Мы постоянно ищем местных Кулибиных, которые всё это ремонтируют и делают», — рассказал Голубчиков.

Все подробности — в интервью на радиостанции «Вести FM. Владивосток» (89,8 FM) 26 октября в 18.45.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]