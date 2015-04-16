«Вести FM: Владивосток»: Краевой центр снова заволокло дымом от лесных пожаров

Жители Владивостока в пятницу, 3 ноября, снова проснулись в дыму. Сильный северный ветер принес дым от лесных пожаров в краевой центр. Воздухом с запахом гари придется дышать всю пятницу, на выходных ветер сменит направление, обещают синоптики, и дым рассеется. Ситуацию для «Вести FM: Владивосток» прокомментировал Виктор Чулков, пресс-секретарь Примгидромета.

Виктор Чулков, пресс-секретарь Примгидромета: «Владивосток и юг Приморья затянуло дымом от лесных пожаров, очаги которых действуют сейчас как в Приморском край, так и в других районах Дальнего Востока. Дым этот принесло сильным северным ветром, поэтому дым за короткое время преодолел достаточное большое расстояние. Днем ветер подутих, но все еще сохраняется северный, поэтому дым будет наблюдаться в городе весь день пятницы. В субботу ветер поменяет направление на более благоприятное в этой ситуации на южное—юго-западное. Такое направление ветра сохранится в течение всех длинных выходных, поэтому есть надежда, что ситуация с задымление во Владивостоке будет улучшаться».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]