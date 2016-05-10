«Я о подобной машине в России не слышал»: Директор «Центра реабилитации тигров» рассказал о передвижной ветклинике в Приморье
Передвижная ветеринарная клиника в Приморье поможет сохранить обитателей тайги. Благодаря модулю специалисты будут проводить обследования тигров, леопардов, медведей и других диких животных на месте происшествия или отлова, экономя важное для успешной реабилитации время. Клиника создана на базе автомобиля КамАЗ, в ней есть всё необходимое оборудование, в том числе для проведения операций. Транспорт будет базироваться в селе Алексеевка. Как минимум, только на Дальнем Востоке аналогов ему нет — рассказал в интервью на «Вести FM: Владивосток» Егору Коваленко директор «Центра реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных» Виктор Кузьменко.
- Что из себя представляет этот автомобиль?
- Это — КамАЗ, автомобиль повышенной проходимости с оборудованным КУНГом (прим.: КУНГ — это кузов унифицированный герметизированный) для оказания неотложной помощи не только тиграм, но любым видам диких животных.
- Как давно поняли необходимость в таком автомобиле?
- Я знаю все проблемы, с которыми сталкиваются специалисты при работе с хищниками. Идея пришла мне в голову около трех лет назад. Финансирования не было — насобирали с миру по нитке и вот построили такой модуль.
- Что даст передвижная ветеринарная клиника краю?
- Этот автомобиль позволит оказывать помощь животным — раненным, травмированным, истощенным — на месте обнаружения, в лесу. И от своевременной помощи зависит судьба зверя. Либо по состоянию здоровья он не сможет выжить в дикой природе и будет передан в зоопарк, либо животное может погибнуть от переохлаждения и так далее. Оказание помощи специалистами модуля положительно повлияет на процесс реабилитации животных. Это — как скорая помощь для людей.
- Такие машины есть в соседних регионах?
- Я о них в России не слышал. Скажу так, на Дальнем Востоке — точно нет...
Продолжение интервью вы можете услышать в аудиоверсии!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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