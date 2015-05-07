Борис Кубай рассказал о погодных аномалиях Приморья

«Приморье с завидной регулярностью подвергается влиянию тайфуна. Думаю, в 2018 году ситуация не изменится»: глава Примгидромета рассказал о природных аномалиях края, крещенских морозах и о погоде в последние месяцы зимы.

До конца зимы погода в крае будет переменчивой. В дни празднования Старого Нового года приморцев порадует ясная, но при этом морозная погода, а уже в ближайшие выходные синоптические условия в крае начнут меняться. Подробнее о погоде в дни грядущих праздников, а также о крещенских морозах и аномалиях Кристине Радченко на радио «Вести FM: Владивосток» рассказал глава Примгидромета Борис Кубай.

- Приморье готовится встречать Старый Новый год. Какая погода ожидает жителей края в праздник?

- Погода неплохая — катаклизмы не предвидятся. До конца недели будет морозно. В крае до -30 или несколько ниже. А дальше потеплеет.

- Борис Викторович, а когда приморцам ожидать так называемые Крещенские морозы и в чем они заключаются?

- Люди просто привыкли так называть определенный зимний период. Привычка — дело хорошее, но мы не привязаны к определенным датам. В этом году погода диктует свои условия. Несколько другая цикличность — устойчивых холодов, к примеру, нет. После двух—четырех дней холодной погоды наступает достаточно теплая, вплоть до оттепели. Так и будет продолжаться.

- Если говорить о погоде, которая ожидает нас на протяжении остатка зимы, она будет такой же переменчивой?

- Да, абсолютно верно. Только в декабре было несколько аномально суровых дней, когда температура опускалась до 40 градусов. Далее ничего такого не ожидается.

- А если подробнее коснуться аномалий. Подводя итоги 2017 года, что можно вспомнить?

- Мы никогда не забудем, когда над Приморьем была с одной стороны реальная угроза выхода тайфуна, а с другой стороны — атмосферного тропического фронта и их объединение на территории края. Но все обошлось: тайфун отвернул на несколько градусов южнее, а тропический фронт перешагнул через границу Китая к нам. Помните, что произошло в районе Барабаша, Уссурийска? По территориальному признаку это было локальное наводнение, а с точки зрения интенсивности, это было стихийное бедствие. Этот уникальный случай забыть нельзя.

- Приморье не раз оказывалось под ударом тайфуна. Как сложится ситуация в 2018 году?

- С одной стороны, невозможно прогнозировать, на какой реке точно произойдет наводнение, а с другой, Приморье с завидной регулярностью оказывается под влиянием тайфуна. И я думаю, что предстоящий 2018 год в этом плане отличаться не будет.

Подробнее о погоде в крае вы можете услышать в аудиоверсии интервью.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]