«Вести FM: Владивосток»: Настольная игра наладит диалог этнических групп на бытовом уровне

Более 40 настольных интеллектуальных игр «Единство многообразия», посвященных многонациональной России, до 17 января поступят во все 34 муниципалитета Приморского края. Участники — школьники и студенты — станут «исследователями» и в такой форме познакомятся с культурой, бытом и традициями народов страны. Консультант отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества департамента внутренней политики АПК Татьяна Табунщикова в интервью корреспонденту радиостанции «Вести FM: Владивосток» рассказала, что в игре представлено 20 народов; практически все проживают в Приморье. Это — удэгейцы, белорусы, украинцы, татары, корейцы, армяне, немцы, лезгины и другие. Появившаяся возможность должна не только подвигнуть молодежь на изучение традиций, но и преподавателей — на популяризацию культуры народов. «Игра «Единство многообразия» сыграет в этом свою посильную роль», — заявила Табунщикова.

Об инициаторах создания игры, о том, где она появится во Владивостоке, о росте интереса к этнографии в Приморье в целом и другие подробности — в аудиоверсии интервью.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]